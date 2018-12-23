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12:43 23.12.2018

Полиция проверяет информацию о нарушении на выборах в Барышевке Киевской области

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Полиция проверяет информацию о нарушении на выборах в Барышевке Киевской области

В поселке городского типа Барышевка (Киевская область) во время выборов в объединенную территориальную громаду (ОТГ) зафиксировано первое нарушение, о чем комиссия уже составила акт, сообщил отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Фальсификацию заметил представитель СМИ. Журналист написал соответствующее заявление в полицию. На месте работает следственно-оперативная группа. По данному факту продолжается проверка", - отмечается в сообщении.

В Киевской области продолжаются выборы в ОТГ. К обеспечению безопасности на 62 избирательных участках привлечены 240 правоохранителей.

Теги: #киевская_область #отг #выборы
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Интерфакс-Украина
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