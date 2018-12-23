Полиция проверяет информацию о нарушении на выборах в Барышевке Киевской области

В поселке городского типа Барышевка (Киевская область) во время выборов в объединенную территориальную громаду (ОТГ) зафиксировано первое нарушение, о чем комиссия уже составила акт, сообщил отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Фальсификацию заметил представитель СМИ. Журналист написал соответствующее заявление в полицию. На месте работает следственно-оперативная группа. По данному факту продолжается проверка", - отмечается в сообщении.

В Киевской области продолжаются выборы в ОТГ. К обеспечению безопасности на 62 избирательных участках привлечены 240 правоохранителей.