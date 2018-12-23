Госпогранслужба сообщила об автомобильных заторах на въезд в Украину на западном участке границы

Госпогранслужба сообщила о наличии автомобильных заторов на въезд в Украину на западном участке границы.

В пресс-службе ведомства отметили, что заторы образовались, потому что много путешествующих планируют приехать к родным и близким накануне Рождества по Григорианскому календарю. В Украину на праздники также едут те, кто работает или учится за рубежом.

В то же время очередей на выезд из Украины нет.

Наибольшие очереди автомобилей на украинско-польской границе.