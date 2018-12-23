События

10:56 23.12.2018

За минувшие сутки через КПВВ на Донбассе последовало более 50 тыс. человек

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За сутки, 22 декабря, через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) линию разграничения пересекли более 50 тыс. человек и 6,3 тыс. транспортных средств, сообщил пресс-центр Госпогранслужбы.

"За прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, оставался динамичным. Всего через КПВВ проследовало более 50 тыс. человек и 6,3 тысячи транспортных средств", - говорится в сообщении.

Теги: #оос #кпвв #украина #граница
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