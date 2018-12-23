В Киевской области выборы проходят без нарушений

В Киевской области все 62 избирательных участка начали свою работу вовремя, в настоящее время нарушений правоохранители не зафиксировали, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"Всего на выборах задействовано 240 правоохранителей, в том числе и Национальная гвардия. Увеличено количество патрулей, маршруты которых приближены к избирательным участкам", - сообщили в полиции.

Отмечается, что в каждом территориальном отделе полиции созданы дополнительные следственно-оперативные группы, сотрудники которых будут заниматься реагированием и рассмотрением обращений и заявлений граждан, связанных с нарушением избирательного процесса.