События

10:42 23.12.2018

В Киевской области выборы проходят без нарушений

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В Киевской области выборы проходят без нарушений

В Киевской области все 62 избирательных участка начали свою работу вовремя, в настоящее время нарушений правоохранители не зафиксировали, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"Всего на выборах задействовано 240 правоохранителей, в том числе и Национальная гвардия. Увеличено количество патрулей, маршруты которых приближены к избирательным участкам", - сообщили в полиции.

Отмечается, что в каждом территориальном отделе полиции созданы дополнительные следственно-оперативные группы, сотрудники которых будут заниматься реагированием и рассмотрением обращений и заявлений граждан, связанных с нарушением избирательного процесса. 

Теги: #киевская_область #отг #выборы
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