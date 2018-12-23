МИД: украинцам стоит воздержаться от путешествия в Индонезию из-за цунами

департаменте консульской службы МИД Украины рекомендуют украинцам воздержаться от путешествия в Республику Индонезия в связи с обрушившимся цунами на побережье провинции Лампунг и Бантен в Зондском проливе, сообщила пресс-служба МИД.

"В связи с цунами 22 декабря 2018 года в Зондском проливе, которое поразило побережья провинций Лампунг и Бантен, включая популярные туристические объекты вдоль береговой линии м.Аньер, приведя к человеческим жертвам и повреждениям объектов инфраструктуры, а также усилением активности вулкана Анак Кракатау, рекомендуем гражданам Украины воздержаться от посещения указанных территорий, а тем, которые оказались в зоне бедствия, неуклонно следовать указаниям местных органов власти и спасательных служб по мерам безопасности и внимательно следить за их сообщениями", - информируют в ведомстве.

В пресс-службе МИД рекомендуют при первой возможности сообщить о себе посольству Украины в Республике Индонезия (телефон "горячей линии" +628788-489-0918, электронная почта: emb_id@mfa.gov.ua) и родных.