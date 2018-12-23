Проезд по дорогам государственного значения в Украине обеспечен, сообщила пресс-служба "Укравтодора".

"По состоянию на 6:00 23 декабря 2018 года местами небольшой мокрый снег в Сумской и Черниговской области. В западных, центральных - Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Луганской, Николаевской и Херсонской областях идет дождь. Туман наблюдается в Полтавской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. Ночью и утром 23 мая в большинстве районов центральных и южных областей туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выполняются работы по расчистке дорог и обочины от снега, осуществляется обработка проезжей части противогололедными материалами.

Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожные организации задействовали в работе 593 единицу техники и 1033 рабочих, в дежурном режиме - 873 единиц техники и 1427 рабочих.