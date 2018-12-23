Порядок на выборах в ОТО в Киевской области обеспечат более 100 полицейских

Порядок на выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских городских голов будет обеспечивать около 130 полицейских, сообщила пресс-служба Национальной полиции Киевской области.

"23 декабря состоятся первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, городских голов, а именно: Барышевская объединенная территориальная община, Бородянская объединенная территориальная община, Ковалевская объединенная территориальная община (Васильковский район), Мироновская объединенная территориальная община", - говорится в сообщении.

Общее количество избирательных участков - 62.

Отмечается, что в каждом территориальном отделе полиции будут созданы специализированные следственно-оперативные группы, сотрудники которых будут заниматься реагированием и рассмотрением обращений и заявлений граждан, связанных с нарушением избирательного процесса.

Кроме того, будут предусмотрены резервы. Под усиленный режим охраны возьмут общественные места и места проведения массовых мероприятий. Также увеличат количество патрулей в местах волеизъявления граждан.