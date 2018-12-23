В ГСЧС предупредили о повышении уровня воды на реках

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что в связи с ожидаемыми осадками и снеготаянием вероятное повышение уровней воды на реках Украины, сообщает сайт ведомства.

По данным Украинского гидрометцентра, в связи с ожидаемыми осадками и снеготаянием, вероятные подъемы уровней воды.

23-24 декабря на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) на 0,2- 1,2 м.

23-25 декабря на реках бассейна Западного Буга, Припяти на 0,1-0,6 м.

"Местами ледоход, при этом возможно формирование заторов льда с резкими колебаниями уровней воды", - добавили в ГСЧС.