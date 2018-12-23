Правоохранители обнаружили арсенал боеприпасов в Донецкой области

В прифронтовом Новотроицком (Донецкая область) во время проверки заброшенных домов, правоохранители обнаружили в подвале арсенал боеприпасов, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"В результате проверки заброшенных домов участковые офицеры полиции и представители СБУ изъяли ручной гранатомет, противотанковую мину, гранату Ф-1, взрывчатку и полтысячи патронов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, полицейские Волновахского района и работники контрразведки СБУ проводят совместные рейды по разрушенным и заброшенным домам, которые расположены на линии разграничения.

На место происшествия были вызваны взрывотехники, которые изъяли боеприпасы, 4 тротиловые шашки и боеприпасов различных калибров.

"Указанный факт зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан о правонарушениях и других событиях. Проводится проверка. Полиция устанавливает владельца арсенала", - добавили в полиции.