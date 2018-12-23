События

03:37 23.12.2018

Полицейского, напавшего на 12-летнюю девочку в Киеве, арестовали

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Полицейского, напавшего на 12-летнюю девочку в Киеве, арестовали

Печерский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога для полицейского, который с применением ножа совершил разбойное нападение на 12-летнюю девочку, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

"Разбойное нападение произошло 20 декабря у кинотеатра "Тампере". 22-летний работник правоохранительного органа напал на девочку, которая возвращалась домой парком. Угрожая ножом, полицейский завладел мобильным телефоном ребенка и пытался скрыться, однако его успели задержать прохожие, которые стали свидетелями нападения", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы Государственного бюро расследований, сержант полиции арестован на 2 месяца. Во время совершения нападения он пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

В прокуратуре отметили, что во избежание ответственности мужчина тщетно пытался воспользоваться своим статусом полицейского и служебным удостоверением.

В настоящее время правоохранителю инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Досудебное расследование продолжается.

Теги: #киев #полицейский #украина #арест
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