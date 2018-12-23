События

02:33 23.12.2018

В Харькове пьяный устроил стрельбу из карабина, пострадавших нет

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Бойцы харьковского спецподразделения полиции КОРД задержали мужчину, устроившего стрельбу из охотничьего карабина Форт.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, сообщение о том, что по ул.Волховская слышны звуки выстрелов, поступило в Московский отдел полиции города в 18:15.

"На место происшествия срочно отправились руководители областного ГУ НП, Московского отдела полиции, сотрудники следственно-оперативной группы, спецподразделение КОРД. Предварительно установлено, что мужчина, находясь под воздействием алкоголя, поссорился с родственниками, выбежал во двор своего частного домовладения и начал стрелять в воздух из автоматического оружия", - говорится в сообщении.

Руководство областного главка приняло решение о введении в действие специального полицейского плана "Гром". Место происшествия оцепила полиция. Бойцы КОРДа вступили в переговоры с вооруженным мужчиной и потребовали прекратить правонарушения. Но тот в ответ выстрелил в воздух. Тогда спецназовцы задержали стрелка.

Пострадавших в результате происшествия нет.

В настоящее время мужчина доставлен в Московский отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

Решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства.

Теги: #задержание #украина #харьков #стрелок
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