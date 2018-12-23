Загрязненные минами территории на востоке Украины становятся одной из главных угроз жизни и здоровью граждан

В ходе третьего заседания Межведомственной комиссии при Кабинете министров Украины обсужден вопрос минной опасности, применения и реализации норм международного гуманитарного права и соблюдение Украиной своих обязательств, сообщил заместитель главы Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко.

"Загрязненные минами территории на востоке Украины становятся одной из главных угроз жизни и здоровью гражданских. Не единичными есть сообщения о жертвах среди населения, в том числе и детей", - отметил Ю.Клименко на своей странице в Фейсбуке.

Кроме того, по его словам, на территории Луганской области в течение года Министерство по вопросам временно оккупированных территорий (МинВот) и правительство Швейцарской конфедерации реализовало пилотный проект информирования граждан, проживающих вблизи линии соприкосновения, о правилах поведения в ситуациях, связанных с взрывоопасными предметами.

Отмечается, что на реализацию этого проекта из государственного бюджета на 2019 год выделили 5 млн грн.

"Пилотным в Луганской был Попаснянский район. Учитывая положительные результаты проекта и значительные опасные территории, для его продолжения из госбюджета на 2019 год выделено пять миллионов гривен. Основные усилия будут направлены на снижение рисков для жизни и здоровья путем проведения учебных мероприятий для населения", - сказано в сообщении.

В информации отмечается, что в целом противоминная деятельность включает пять главных компонентов - собственно разминирование, информирование о минной опасности, помощь и реабилитация пострадавших, адвокация и утилизация боеприпасов.

"Недавно Верховная Рада приняла Закон Украины "О противоминной деятельности", поэтому надеемся, что эта проблема будет решаться комплексно", - отметил Ю.Клименко .