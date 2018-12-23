События

01:54 23.12.2018

Загрязненные минами территории на востоке Украины становятся одной из главных угроз жизни и здоровью граждан

2 мин читать
Загрязненные минами территории на востоке Украины становятся одной из главных угроз жизни и здоровью граждан

В ходе третьего заседания Межведомственной комиссии при Кабинете министров Украины обсужден вопрос минной опасности, применения и реализации норм международного гуманитарного права и соблюдение Украиной своих обязательств, сообщил заместитель главы Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко.

"Загрязненные минами территории на востоке Украины становятся одной из главных угроз жизни и здоровью гражданских. Не единичными есть сообщения о жертвах среди населения, в том числе и детей", - отметил Ю.Клименко на своей странице в Фейсбуке.

Кроме того, по его словам, на территории Луганской области в течение года Министерство по вопросам временно оккупированных территорий (МинВот) и правительство Швейцарской конфедерации реализовало пилотный проект информирования граждан, проживающих вблизи линии соприкосновения, о правилах поведения в ситуациях, связанных с взрывоопасными предметами.

Отмечается, что на реализацию этого проекта из государственного бюджета на 2019 год выделили 5 млн грн.

"Пилотным в Луганской был Попаснянский район. Учитывая положительные результаты проекта и значительные опасные территории, для его продолжения из госбюджета на 2019 год выделено пять миллионов гривен. Основные усилия будут направлены на снижение рисков для жизни и здоровья путем проведения учебных мероприятий для населения", - сказано в сообщении.

В информации отмечается, что в целом противоминная деятельность включает пять главных компонентов - собственно разминирование, информирование о минной опасности, помощь и реабилитация пострадавших, адвокация и утилизация боеприпасов.

"Недавно Верховная Рада приняла Закон Украины "О противоминной деятельности", поэтому надеемся, что эта проблема будет решаться комплексно", - отметил Ю.Клименко .

Теги: #украина #мины #луганская_область #загрязнение
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Харькове пьяный устроил стрельбу из карабина, пострадавших нет

Во Львовской области приход храма УПЦ (МП) присоединился к ПЦУ

Суд вновь восстановил Амосову в должности ректора медуниверситета им.Богомольца

Правоохранители не обнаружили взрывчатку на центральном вокзале

В Киеве проверяют информацию о минировании центрального вокзала

МККК направил на неподконтрольные территории Донбасса более 150 т гумпомощи

За минувшие сутки боевики 7 раз открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

В Одесской области заблокирован канал контрабанды табачных изделий

В госдепе США заявили о планах выделить Украине $10 млн после керченского инцидента

Прокуратурой доказана виновность депутата Черкасского райсовета за недекларирование финансовых изменений

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики в субботу один раз нарушили режим тишины в зоне ООС

Начальник одного из отделов ГУ ГФС в Полтавской области получил 6 лет тюрьмы за взятку от предпринимателя

МИД Украины с 1 января 2019 года будет оформлять е-визы для граждан 52 государств

В Одессе у частного дома обнаружены останки двух неизвестных людей, пролежавшие в емкости для топлива, вероятно, около 20 лет

Полиция Франции нашла видео клятвы страсбургского стрелка ИГ

Полиция открыла уголовное производство по факту пожара на ярмарке в центре Львова

Киберполиция разоблачила юного хакера из Черновицкой области, распространившего более 350 тыс. учетных записей пользователей

Суд продлил арест имущества кондитерской корпорации Roshen в Липецке

В результате взрыва газового баллона в центре Львова госпитализировали 4 человек, 2 в реанимации, работа ярмарки приостановлена

На территории санатория "Перлина Карпат" в Закарпатье обнаружили базу краденой нефти

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА