События

21:42 22.12.2018

Во Львовской области приход храма УПЦ (МП) присоединился к ПЦУ

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Приход святых первоверховных апостолов Петра и Павла Московского Патриархата в Украине города Жовквы Львовской области присоединился к Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщила пресс-служба ПЦУ в соцсети Facebook.

"22 декабря 2018 года приход святых первоверховных апостолов Петра и Павла Московского Патриархата в Украине (до недавнего времени - УПЦ МП) города Жовква Львовской области присоединилась к поместной автокефальной Православной Церкви Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, об этом также сообщил в Facebook настоятель храма архимандрит Маркин Каюмов.

"Возлюбленные во Христе братья и сестры! Сообщаем, что сегодня, 22 декабря приход святых апостолов Петра и Павла города Жовква присоединилась к Поместной Автокефальной Православной Церкви Украины. Данное решение было принято на заседании Приходского совета во главе с настоятелем храма", - написал он.

Теги: #пцу #украина #упц_мп
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Интерфакс-Украина
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