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21:22 22.12.2018

Суд вновь восстановил Амосову в должности ректора медуниверситета им.Богомольца

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Суд вновь восстановил Амосову в должности ректора медуниверситета им.Богомольца

Окружной административный суд Киева принял постановление, согласно которому приостановил приказ министерства здравоохранения Украины об увольнении Екатерины Амосовой и запретил кому-либо, кроме нее, занимать должность ректора, сообщила пресс-служба МЗ Украины.

"Решение Окружного административного суда г.Киева является прямым свидетельством судейского произвола, ведь суд фактически решил трудовой спор, который не в его компетенции, поскольку такое дело уже рассматривается Печерским районным судом г.Киев", - сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук.

Кроме того, в МЗ Украины отметили, что суд лишил НМУ им.А.А.Богомольца органа управления, поскольку запретил министерству здравоохранения осуществлять управленческие функции.

"Согласно ЗУ "О высшем образовании" МЗ Украины является учредителем, собственником и распорядителем средств государственного университета НМУ им. А.А. Богомольца. Вместо этого суд решил за владельца, кто может возглавлять университет, и фактически передал управление финансами Екатерине Амосовой. Это может привести к нарушению прав студентов и работников, а также к неэффективному использованию государственных средств, поскольку большая часть финансирования состоит из средств государственного бюджета", - говорится в заявлении.

В Минздраве заявили о намерении обжаловать решение суда и обратиться в Национальную полицию с жалобой на судью.

Как сообщалось, в октябре министерство здравоохранения во второй раз уволило Е.Амосову с должности ректора Национального медицинского университета им. Богомольца (НМУ) в связи с невыполнением ею требований Государственной аудиторской службы Украины.

Ранее в сентябре Печерский районный суд Киева удовлетворил иск Е.Амосовой относительно незаконности и отмены приказа Министерства здравоохранения Украины об ее увольнении.

Теги: #медуниверситет #восстановление #амосова #украина
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