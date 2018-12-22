Правоохранители не обнаружили взрывчатку на центральном вокзале

В ходе проверки центрального железнодорожного вокзала столицы после сообщения о минировании правоохранители не обнаружили опасных предметов или взрывчатых веществ, сообщила пресс-служба Нацполиции Киева.

"Сейчас проверка завершена, опасных предметов или взрывчатых веществ не обнаружено. На момент проверки эвакуировали около 2 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по факту ложного сообщения об угрозе безопасности граждан.

Как сообщалось, на спецлинию 102 в 18:30 поступило анонимное сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала на площади Вокзальной в Соломенском районе столицы.