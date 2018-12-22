События

20:51 22.12.2018

Правоохранители не обнаружили взрывчатку на центральном вокзале

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Правоохранители не обнаружили взрывчатку на центральном вокзале

В ходе проверки центрального железнодорожного вокзала столицы после сообщения о минировании правоохранители не обнаружили опасных предметов или взрывчатых веществ, сообщила пресс-служба Нацполиции Киева.

"Сейчас проверка завершена, опасных предметов или взрывчатых веществ не обнаружено. На момент проверки эвакуировали около 2 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по факту ложного сообщения об угрозе безопасности граждан.

Как сообщалось, на спецлинию 102 в 18:30 поступило анонимное сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала на площади Вокзальной в Соломенском районе столицы.

 

Теги: #киев #минирование #украина #вокзал
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