Правоохранители не обнаружили взрывчатку на центральном вокзале
В ходе проверки центрального железнодорожного вокзала столицы после сообщения о минировании правоохранители не обнаружили опасных предметов или взрывчатых веществ, сообщила пресс-служба Нацполиции Киева.
"Сейчас проверка завершена, опасных предметов или взрывчатых веществ не обнаружено. На момент проверки эвакуировали около 2 тыс. человек", - говорится в сообщении.
В настоящее время правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по факту ложного сообщения об угрозе безопасности граждан.
Как сообщалось, на спецлинию 102 в 18:30 поступило анонимное сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала на площади Вокзальной в Соломенском районе столицы.