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19:47 22.12.2018

В Киеве проверяют информацию о минировании центрального вокзала

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В Киеве правоохранители проверяют информацию о минировании центрального железнодорожного вокзала, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

"На спецлинию 102 в 18:30 поступило анонимное сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала на площади Вокзальной в Соломенском районе столицы. По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и экипажи патрульных", - говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители проводят эвакуацию граждан и тщательную проверку здания и прилегающую к ней территорию.

Теги: #киев #минирование #жд_вокзал #украина
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Интерфакс-Украина
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