В Киеве проверяют информацию о минировании центрального вокзала

В Киеве правоохранители проверяют информацию о минировании центрального железнодорожного вокзала, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

"На спецлинию 102 в 18:30 поступило анонимное сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала на площади Вокзальной в Соломенском районе столицы. По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и экипажи патрульных", - говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители проводят эвакуацию граждан и тщательную проверку здания и прилегающую к ней территорию.