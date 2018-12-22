Боевики в субботу один раз нарушили режим тишины в зоне ООС

Незаконные вооруженные формирования с полуночи и по состоянию на 18.00 субботы один раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"На протяжении текущих суток, по состоянию на 18.00 российские оккупационные войска 1 раз нарушили режим прекращения огня. При этом случаи применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, не зафиксированы", - говорится в сводке пресс-центра на странице в Фейсбуке.

Противник совершил прицельный обстрел из гранатомета, крупнокалиберного пулемета по позиции объединенных сил в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении.

"Потерь среди военнослужащих объединенных сил на протяжении текущих суток нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - подчеркивается в сообщении.