МИД Украины с 1 января 2019 года будет оформлять е-визы для граждан 52 государств

Министерство иностранных дел Украины с 1 января 2019 года буде осуществлять централизованное оформление виз в электронном виде (е-виза) для граждан 52 стран мира по расширенному перечню оснований для въезда в Украину.

Как сообщает департамент консульской службы МИД Украины на странице в Фейсбуке, данный перечень оснований предусматривает: деловую цель поездки, частную, туристическую; с целью лечения; с целью осуществления деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта; представителям иностранных СМИ с целью выполнения служебных обязанностей.

Е-визы будут оформляться для граждан следующих стран: Австралия, КНР, Перу, Багамские Острова, Колумбия, Эль-Сальвадор, Барбадос, Коста-Рика, Самоа, Бахрейн, Кувейт, Саудовская Аравия, Белиз, Лаос, Сейшельские Острова, Боливия, Маврикий, Сент-Винсент и Гренадины, Бутан, Малайзия, Сент-Люсия, Вануату, Мальдивы, Сингапур, Гаити, Мексика, Соломоновы Острова, Гватемала, Маршалловы Острова, Суринам, Гондурас, Микронезия, Таиланд, Гренада, Мьянма, Тимор-Лешти, Доминика, Науру, Тринидад и Тобаго, Доминикана, Непал, Тувалу, Эквадор, Никарагуа, Фиджи, Индонезия, Новая Зеландия, Ямайка, Камбоджа, Оман, Кирибати, Палау.

Процесс получения е-визы остается максимально упрощенным. Для оформления такой визы необходимо зарегистрироваться на веб-платформе МИД https://evisa.mfa.gov.ua/, в режиме онлайн заполнить анкету, загрузить фотографию и сканированные копии документов (паспорт, приглашение и др.), оплатить онлайн банковской картой консульский сбор, получить готовую е-визу на электронную почту (в формате pdf).

Для въезда в Украину нужно распечатать полученную е-визу и предъявить вместе с паспортом пограничным органам Украины (е-виза действительна для въезда в международных пунктах пропуска через государственную границу).

Время оформления электронной визы составляет до девяти рабочих дней, стоимость - $85, срок действия - разовая до 30 дней.