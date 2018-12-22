События

17:57 22.12.2018

В Одессе у частного дома обнаружены останки двух неизвестных людей, пролежавшие в емкости для топлива, вероятно, около 20 лет

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В Одессе у частного дома обнаружены останки двух неизвестных людей, пролежавшие в емкости для топлива, вероятно, около 20 лет

В Суворовском районе Одессы на территории одного из домохозяйств обнаружены скелетированные останки тел двух неизвестных людей, которые могли пролежать там не менее 20 лет.

Как сообщает в субботу Суворовский отдел полиции Одессы, прибывшие на место сотрудники полиции и судебно-медицинский эксперт выяснили, что более 10 лет дом сдается в аренду. Нынешние жильцы решили сделать канализацию и наняли работников, чтобы те прочистили емкость для хранения жидкого топлива, которая была вкопана у дома и около 20 лет не использовалась по назначению. Во время откачки жидкости из емкости рабочие и обнаружили человеческие скелеты без внешних признаков насилия.

Обнаруженные останки, а также найденные на месте мужские часы, фрагменты одежды и женской сумки изъяты и направлены на экспертизу.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух и более человек) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают личности умерших, обстоятельства и причины их смерти.

Теги: #одесса
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