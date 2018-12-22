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16:35 22.12.2018

Полиция Франции нашла видео клятвы страсбургского стрелка ИГ

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Полиция Франции нашла видео клятвы страсбургского стрелка ИГ

Французский следователи обнаружили видеозапись на USB-носителе, на которой устроивший стрельбу в Страсбурге мужчина клянется в верности террористической группировке ИГ, сообщает в субботу Associated Press.

По данным судебного должностного лица, говорившего с агентством на условиях анонимности, USB-носитель был обнаружен в доме 29-летнего Шерифа Шекатта.

Стрельба в Страсбурге произошла 11 декабря. Спустя два дня Шериф Шекат был ликвидирован в страсбургском квартале Недорф. Жертвами совершенной им атаки стали три человека, около десятка получили ранения.

Теги: #associated_press #стрельба #страсбург
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