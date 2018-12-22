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16:32 22.12.2018

Полиция открыла уголовное производство по факту пожара на ярмарке в центре Львова

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Полиция открыла уголовное производство по факту пожара на ярмарке в центре Львова

Полиция открыла уголовное производство по факту пожара во Львове, в результате которого пострадали четыре человека, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Пожар расследуют по признакам ч.1 ст.270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требования пожарной безопасности).

Полицейские устанавливают причины пожара.

Как сообщалось, в субботу около 13.15 в одном из деревянных киосков на рождественской ярмарке в центре города вспыхнул пожар. Огонь перекинулся на два соседних домика. Пожар ликвидировали в 13.32.

По данным Львовского горсовета, люди пострадали в результате взрыва газового баллона в киоске, где готовили пищу. В данный момент двое пострадавших находятся в реанимационном отделении, двое – в ожоговом.

Власти города приостановили работу ярмарки до результатов расследования и решения городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Теги: #львов #ярмарка
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