Киберполиция разоблачила юного хакера из Черновицкой области, распространившего более 350 тыс. учетных записей пользователей

Сотрудники Карпатского управления департамента киберполиции совместно со следователями полиции Черновицкой области разоблачили 17-летнего юношу, который распространял на хакерских форумах базы с учетными записями пользователей Интернета.

Как сообщил департамент киберполиции Национальной полиции Украины в субботу, установлено, что от действий хакера пострадали пользователи популярных почтовых сервисов i.ua, ukr.net, gmail и др. Сбыт учетных записей происходил с помощью мессенджера Telegram. Всего на момент разоблачения молодой человек успел распространить более 350 тыс. учетных записей пользователей.

Сотрудники отдела противодействия киберпреступности в Черновицкой области Карпатского управления с привлечением спецагентов управления информационных технологий и программирования в Западном регионе департамента киберполиции провели санкционированный обыск по месту жительства юноши. Во время обыска правоохранители изъяли системный блок, мини-компьютер и пульт управления к нему, предназначенный для несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных систем контрольно-пропускных пунктов, а также мобильные телефоны, дополнительные носители информации и банковские карточки.

Специалисты компьютерной техники обнаружили большое количество скомпрометированных учетных записей пользователей интернет-сервиса Amazon, игрового сервиса Steam, почтовых сервисов i.ua, ukr.net, gmail и других учетных записей автоматизированных систем.

Технику направили на компьютерно-техническую экспертизу. Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.