В результате взрыва газового баллона в центре Львова госпитализировали 4 человек, 2 в реанимации, работа ярмарки приостановлена

В результате взрыва газового баллона на Рождественской ярмарке в центре Львова госпитализировали четырех человек, двое в реанимации, сообщает пресс-служба Львовского городского совета со ссылкой на данные начальника управления здравоохранения Владимира Зуба.

По его данным, всех пострадавших доставили в городскую больницу №8. Двое из них находятся в реанимационном отделении, двое – в ожоговом.

"Госпитализированы 4 человека, оказываем им помощь. У всех ожоги лица, шеи, туловища и рук. Площадь и глубина ожогов устанавливается", - отметил В.Зуб.

По данным пресс-службы, городские власти приняли решение закрыть работу ярмарки до результатов расследования и решения городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в одном из домиков на Рождественской ярмарке пострадали три или четыре человека. Информация пожаре в одном из домиков поступила в 13:15, в 13:26 он был локализован, ликвидирован в 13:32.

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