На территории санатория "Перлина Карпат" в Закарпатье обнаружили базу краденой нефти

Представители Национальной полиции вместе со службой безопасности АО "Укртранснафта" обнаружили 22 декабря на территории санатория "Перлина Карпат" (Закарпатская область) подпольную базу для хранения похищенной из магистрального нефтепровода "Дружба" нефти.

Как сообщается на сайте АО "Укртранснафта" в субботу, откачку сырья злоумышленники осуществляли через врезку ко второй очереди обводного нефтепровода "Броды-Госграница" возле г.Мукачево, которую специалисты Общества обнаружили по результатам проведения внутритрубной диагностики и ликвидировали 21 декабря.

Исследуя маршрут пролегания нелегального трубоотвода длиной около 2км, правоохранителей и служба безопасности компании обнаружили его окончание на территории санатория "Перлина Карпат". Во время обзора пансионата в одном из помещений были обнаружены четыре резиновых резервуара и насос для перекачки нефти. Самый крупный резервуар (25 куб м) был полностью заполнен похищенной нефтью, другие (по 10 куб и) - заполнены наполовину.

По факту умышленного повреждения магистрального нефтепровода открыто уголовное производство, ведется следствие.