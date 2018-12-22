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13:33 22.12.2018

НАПК внесло предписание Кличко из-за неутвержденной антикоррупционной программы Киевсовета на 2017 год

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НАПК внесло предписание Кличко из-за неутвержденной антикоррупционной программы Киевсовета на 2017 год

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по результатам плановой проверки соблюдения закона "О предотвращении коррупции" в Киевском городском совете внесло предписание городскому голове Виталию Кличко.

Как сообщается на сайте НАПК в субботу, агентство установило нарушение требований статьи 19 закона - не была утверждена антикоррупционная программа Киевсовета на 2017 год.

Кроме того, проверкой установлено, что ответственные должностные лица Киевсовета не сообщили в НАПК о 6 случаях несвоевременного предоставления деклараций перед увольнением бывшими должностными лицами секретариата Киевсовета, что является нарушением требований статьи 49 закона о предотвращении коррупции.

Согласно предписанию, Нацагентство требует провести служебное расследование с целью выявления причин и условий, способствовавших невыполнению должностными лицами Киевсовета требований закона "О предотвращении коррупции" и по его результатам принять меры в установленном законом порядке.

Теги: #кличко #напк
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