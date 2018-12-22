События

13:53 22.12.2018

В Днепропетровской области грабители убили депутата райсовета в его собственном доме

1 мин читать

Злоумышленники убили жителя одного из сел Криничанского района Днепропетровской области во время вооруженного нападения на его частный дом вечером в пятницу, где он находился вместе с семьей, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"Группа неизвестных в балаклавах проникла в частное домовладение. Нападающие связали хозяина дома 1960 г.р., жену и дочь. Под угрозой ножа и похожего на пистолет предмета злоумышленники завладели деньгами и имуществом семьи. В ходе вымогания денег один из нападающих нанес владельцу дома ножевое ранение. От полученной травмы мужчина умер в больнице", - говорится в сообщении.

Правоохранители сообщают об открытии уголовных производств по п.6 ч.2 ст.115 (умышленное убийство из корыстных побуждений) и ч.4 ст.187 (разбой, совершенный организованной группой, соединенный с проникновением в жилище) Уголовного кодекса Украины.

В полиции не уточняют имя и род деятельности погибшего, однако ряд СМИ сообщает, что он был депутатом районного совета. Трагедия произошла в с.Саксаганское Криничанского района.

Теги: #полиция #днепропетровская_область
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В аэропортах Парижа возникли очереди на паспортном контроле из-за солидарности пограничников с полицейскими

Во Львове предпринимателя, предлагавшего взятку прокурору, приговорили к 8,5 тыс. грн штрафа

Задержан водитель пассажирского автобуса, совершивший смертельное ДТП на Львовщине

Полиция задержала в центре Киева двух человек с опасными предметами - Крищенко

Старший следователь харьковской полиции, подозреваемый в получении взятки $8 тыс., предстанет перед судом

В Киеве задержаны 27 человек, которые провоцировали правоохранителей накануне футбольного матча

На Закарпатье пресечена деятельность группы наркодельцов – полиция

Дело о попытке незаконной продажи теплохода "Николай Савицкий" расследуется по статье "злоупотребление влиянием"

Полиция задержала в Париже перед акциями протеста более 250 человек

Пьяный житель Киева "заминировал" здание Рады и сообщил полиции свой адрес

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские спецслужбы через пранкеров пытались в телефонной беседе спровоцировать митрополита Епифания

НАПК внесло предписание Кличко из-за неутвержденной антикоррупционной программы Киевсовета на 2017 год

За границей на постоянной основе работает 3,2 млн украинцев - Рева

СБУ заблокировала в 2018 году более 300 интернет-ресурсов, используемых РФ в гибридной войне против Украины

Скопление транспорта наблюдается на границе с Польшей при въезде в Украину - Госпогранслужба

В Украине потеплеет, но будет пасмурно и сыро

Пограничники не выпустили из Украины в Турцию 5,6 кг янтарных изделий и стикеры для курения

Гидрометцентр предупреждает об угрозе схода снежных лавин в высокогорье Ивано-Франковской области и на Закарпатье

В Харькове установят памятник воинам АТО

В Волынской области маршрутка съехала в кювет, 5 пассажиров госпитализированы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА