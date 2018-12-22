В Днепропетровской области грабители убили депутата райсовета в его собственном доме

Злоумышленники убили жителя одного из сел Криничанского района Днепропетровской области во время вооруженного нападения на его частный дом вечером в пятницу, где он находился вместе с семьей, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"Группа неизвестных в балаклавах проникла в частное домовладение. Нападающие связали хозяина дома 1960 г.р., жену и дочь. Под угрозой ножа и похожего на пистолет предмета злоумышленники завладели деньгами и имуществом семьи. В ходе вымогания денег один из нападающих нанес владельцу дома ножевое ранение. От полученной травмы мужчина умер в больнице", - говорится в сообщении.

Правоохранители сообщают об открытии уголовных производств по п.6 ч.2 ст.115 (умышленное убийство из корыстных побуждений) и ч.4 ст.187 (разбой, совершенный организованной группой, соединенный с проникновением в жилище) Уголовного кодекса Украины.

В полиции не уточняют имя и род деятельности погибшего, однако ряд СМИ сообщает, что он был депутатом районного совета. Трагедия произошла в с.Саксаганское Криничанского района.