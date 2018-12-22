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12:35 22.12.2018

Скопление транспорта наблюдается на границе с Польшей при въезде в Украину - Госпогранслужба

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Скопление транспорта наблюдается на границе с Польшей при въезде в Украину - Госпогранслужба

Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины предупреждает о скоплении автомобилей и автобусов на границе с Польшей при въезде в Украину. С украинской стороны пункты пропуска работают в штатном режиме.

"Предупреждаем путешествующих о значительном скоплении транспортных средств на границе с Польшей в направлении въезда в Украину. Больше всего автомобилей и автобусов ждут оформления перед пунктами пропуска "Краковец-Корчева", "Шегини-Медика" и "Грушев-Будомеж". В подавляющем большинстве возвращаются домой на период зимнего уикенда наши граждане, которые работают и учатся за границей или выезжали перед праздниками в личных целях", - сообщает Западное управление Госпогранслужбы на странице в "Фейсбук" в субботу.

В то же время все пункты пропуска с украинской стороны работают в штатном режиме, выставлено необходимое количество пограничных нарядов, спланированы дополнительные резервы. При необходимости возможна организация пропуска по дополнительным полосам движения. Также налажено взаимодействие со всеми контрольными службами в пунктах пропуска, постоянно проводятся рабочие встречи с польскими коллегами относительно ускорения контрольных операций.

В погранведомстве рекомендуют мониторить ситуацию через официальные интернет-ресурсы украинских и польских пограничных служб.

Теги: #госпогранслужба #польша #граница
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