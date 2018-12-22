События

12:25 22.12.2018

В Украине потеплеет, но будет пасмурно и сыро

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В Украине потеплеет, но будет пасмурно и сыро

В ближайшие сутки теплый и влажный атлантический воздух охватит всю территорию Украины, но погода будет пасмурной, сырой и ветреной, сообщает Укргидрометцентр.

Ожидается небольшой мокрый снег и дождь, в восточной части, ночью и на Закарпатье и в Карпатах умеренные осадки. На дорогах, кроме юга страны, местами гололедица. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура в течение суток от 1° мороза до 4° тепла, днем в южной части 3-8° тепла.

В Киеве - небольшой мокрый снег и дождь. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток 0-2° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 23 декабря самая высокая температура днем была +10,2 в 2015 году, самая низкая ночью -21 в 1902 году.

24 декабря - небольшой снег, на западе и юге с дождем (в западных областях умеренные осадки). Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с.

Температура в течение суток в северных и центральных областях 1-6° мороза, на остальной территории от 2° мороза до 3° тепла (в Крыму днем 3-8 тепла).

В Киеве - небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток 1-3° мороза.

Теги: #погода
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Интерфакс-Украина
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