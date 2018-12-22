Гидрометцентр предупреждает об угрозе схода снежных лавин в высокогорье Ивано-Франковской области и на Закарпатье

Украинский гидрометцентр предупреждает о высокой опасности схода снежных лавин 22-24 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области и в восточной части Закарпатской области.

"По данным Укргидрометцентра, в связи с метелями и снегопадом, 22-24 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная опасность снежных лавин (3 уровень)", - говорится в сообщении на сайте Госслужбы Украины по ЧС в субботу.

В свою очередь, Черногорский горный поисково-спасательный пост предупреждает туристические группы о сложных погодных условиях. "В связи с осложнением погодных условий, шквальным порывистым ветром 20 м/с, ограниченной видимостью и снегопадом, повышенной лавинной опасностью советуем туристическим группам воздержаться от выхода в высокогорье. По прогнозам 22-24 декабря ожидаются снегопады", - говорится в сообщении на странице Черногорского поста в Фейсбуке.