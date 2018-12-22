В Волынской области маршрутка съехала в кювет, 5 пассажиров госпитализированы

Маршрутный микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся возле с.Чмикос Любомльского района Волынской области, вследствие чего 11 пассажиров получили телесные повреждения, пятеро из них были госпитализированы, сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области.

По данным правоохранителей, дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса "Mercedes-Benz Sprinter 313", следовавшего по маршруту "Лесная Песня - Нововолынск", произошло в пятницу, 21 декабря, после обеда. За рулем автомобиля находился 49-летний житель Шацкого района. Выполняя обгон, водитель съехал в кювет, где транспортное средство опрокинулось.

По этому факту начато уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Ведется досудебное расследование.