В Харькове установят памятник воинам АТО

Харьковская городская комиссия по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды поддержала предложения по установке в городе трех новых памятников, в т.ч. защитникам Украины, погибшим в ходе АТО.

"Члены комиссии поддержали инициативу харьковчан и обращение департамента коммунального хозяйства по поводу установки памятника участникам АТО в сквере на пл. Защитников Украины", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковского горсовета.

Члены комиссии также поддержали просьбу Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз дать согласие на установку памятника основателю харьковской школы судебной экспертизы Николаю Бокариусу возле корпуса НИИ по ул.Золочевской и предложение общественной организации "Культурно-исторический центр "Видродження" установить памятник предпринимателю и меценату Максимилиану Гельфериху (1828-1901).