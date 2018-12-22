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10:37 22.12.2018

В Харькове установят памятник воинам АТО

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В Харькове установят памятник воинам АТО

Харьковская городская комиссия по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды поддержала предложения по установке в городе трех новых памятников, в т.ч. защитникам Украины, погибшим в ходе АТО.

"Члены комиссии поддержали инициативу харьковчан и обращение департамента коммунального хозяйства по поводу установки памятника участникам АТО в сквере на пл. Защитников Украины", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковского горсовета.

Члены комиссии также поддержали просьбу Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз дать согласие на установку памятника основателю харьковской школы судебной экспертизы Николаю Бокариусу возле корпуса НИИ по ул.Золочевской и предложение общественной организации "Культурно-исторический центр "Видродження" установить памятник предпринимателю и меценату Максимилиану Гельфериху (1828-1901).

Теги: #ато #харьков #памятник
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Интерфакс-Украина
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