События

09:59 22.12.2018

В Тульчине Винницкой области произошел пожар в сырном цеху - ГСЧС

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В Тульчине Винницкой области произошел пожар в сырном цеху - ГСЧС

Пожар возник в сырном цеху №1 предприятия в г.Тульчин (Винницкая обл.), спасатели не допустили перебрасывания огня на сооружения с небезопасными химическими веществами.

Как сообщает Главное управление Госслужбы Украины по ЧС в Винницкой области, сообщение о пожаре поступило в службу безопасности в пятницу в 15.06.

Благодаря оперативности спасателей не допущено перебрасывание огня на здания с химически опасными веществами. Срочно организовали эвакуацию персонала объекта. В 16.10 пожар локализован, в 16.55 - ликвидирован.

По информации начальника ГУ ГСЧС в Винницкой области Руслана Шевчука, пожар произошел на территории ООО "Интерфуд".

Спасатели Винницкой области призывают население сохранять спокойствие - угрозы жизни и здоровью людей нет.

Теги: #гсчс #тульчин #пожар
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