В Киеве в субботу ожидаются мокрый снег и дождь, местами гололедица

В Киеве в субботу, 22 декабря, ожидается облачная погода, днем мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные украинского гидрометцентра.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, отдельные порывы 15-18м/с. Температура днем 1-3° тепла.

С целью предупреждения травматизма и во избежание аварийных ситуаций управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу во время гололедицы.