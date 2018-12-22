События

09:51 22.12.2018

В Киеве в субботу ожидаются мокрый снег и дождь, местами гололедица

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В Киеве в субботу ожидаются мокрый снег и дождь, местами гололедица

В Киеве в субботу, 22 декабря, ожидается облачная погода, днем мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные украинского гидрометцентра.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, отдельные порывы 15-18м/с. Температура днем 1-3° тепла.

С целью предупреждения травматизма и во избежание аварийных ситуаций управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу во время гололедицы.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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Интерфакс-Украина
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