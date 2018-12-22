События

09:46 22.12.2018

Работа лондонского аэропорта Гэтвик в пятницу вновь была прервана из-за появления беспилотника, подозреваемые задержаны

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Работа лондонского аэропорта Гэтвик в пятницу вновь была прервана из-за появления беспилотника, подозреваемые задержаны

Администрация лондонского аэропорта Гэтвик в пятницу была вынуждена вновь прекратить отправку и прием авиарейсов после поступления информации о появлении в районе аэропорта беспилотника, сообщил британский телеканал Sky News.

"В настоящее время, в связи с предварительной информацией об обнаружении беспилотника, мы в качестве меры предосторожности приостановили взлетно-посадочные операции", - цитирует Sky News слова представительницы аэропорта.

По данным телеканала, ранее в районе аэропорта разместили военное оборудование, предназначенное для противодействия неизвестным беспилотникам, наблюдавшимся вблизи Гэтвика.

Ранее на этой неделе аэропорт закрывался также из-за появления беспилотников. Аэропорт прекратил работу в 21:03 по местному времени в среду (23:03 по Киеву), затем на короткий промежуток времени аэропорт открылся, а в 03:45 по лондонскому времени (05:45 по Киеву) снова приостановил работу.

Сбой работы аэропорта затронул планы более 120 тыс. пассажиров. В результате рейсы, направлявшиеся в Гатвик, были перенаправлены в другие аэропорты. Многие пассажиры, чьи рейсы должны были вылететь из аэропорта, провели несколько часов в самолетах, но так и не смогли покинуть аэропорт.

Сотрудникам служб безопасности пока неизвестно, кто несет ответственность за этот инцидент, отмечает Sky News.

После почти двухдневного перерыва администрация аэропорта Гэтвик объявила о возобновлении отправки и приема авиарейсов после приостановки работы из-за информации о возможном появлении в этом районе беспилотника.

"Взлетно-посадочные операции возобновлены", - отмечается в Twitter.

По сообщению британского издания Independent, руководство аэропорта, тем не менее, рекомендует пассажирам внимательно проверять время рейсов. Кроме того, некоторые рейсы были перенаправлены в другие близлежащие аэропорты.

Как сообщила британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си,британские полицейские задержали первых подозреваемых в причастности к запуску беспилотных аппаратов у лондонского аэропорта Гатвик, который в последние дни был парализован из-за отмены рейсов.

Аресты полиция провела поздно вечером в пятницу.

"В рамках расследования преступного использования беспилотников, которое серьезно нарушило полеты в аэропорт Гатвик и из него, полиция Сассекса задержала двух человек", - сказано в заявлении полиции графства.

О личностях арестованных ничего не сообщается. Расследование продолжается, полиция создает условия, чтобы нивелировать угрозу новых "вторжений беспилотников", сказано в заявлении.

Полиция также просит немедленно связаться с ней тех, у кого есть какая-либо информация об атаке беспилотников.

В целом со среды беспилотники возле аэропорта замечали более 50 раз.

Теги: #дроны #лондон #аэропорт
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