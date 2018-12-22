Глава нацразведки США заявил о попытках России, Китая и Ирана повлиять на промежуточные выборы

Директор национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что Россия, Китай и Иран предпринимали попытки вмешательства в промежуточные выборы в конгресс в прошлом месяце, передает издание The Hill.

При этом, согласно заявлению главы нацразведки США, подобные попытки не повлияли на ход голосования и результаты подсчета голосов.

В сентябре президент США Дональд Трамп постановление о введении санкций в отношении иностранных правительств и организаций за вмешательство в американские выборы или причастность к подобному вмешательству. Согласно постановлению, разведка в течение 45 дней после проведения выборов должна будет подготовить отчет о том, были ли выявлены признаки иностранного вмешательства. Данный отчет будет направлен в минюст США, а также департамент нацбезопасности, которые также в 45-дневный срок будут определять необходимость введения санкций.