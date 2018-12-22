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08:40 22.12.2018

МККК направил на неподконтрольные территории Донбасса более 150 т гумпомощи

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МККК направил на неподконтрольные территории Донбасса более 150 т гумпомощи

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на временно неподконтрольные территории Украины более 150 тонн гуманитарной помощи, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию Украины последовали 8 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста", – говорится в сообщении ведомства, обнародованном в субботу утром.

В информации уточняется, что все транспортные средства перевозили более 150 тонн груза, среди которого гигиенические и продуктовые наборы, медицинские средства.

Теги: #мккк #украина #донбасс #гумпомощь
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