Задержаны двое подозреваемых в запуске беспилотников, блокировавших работу лондонского аэропорта

Британские полицейские задержали первых подозреваемых в причастности к запуску беспилотных аппаратов у лондонского аэропорта Гатвик, который в последние дни был парализован из-за отмены рейсов.

Как передает британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си, аресты полиция произвела поздно вечером в пятницу.

"В рамках расследования преступного использования беспилотников, которое серьезно нарушило полеты в аэропорт Гатвик и из него, полиция Сассекса задержала двух человек", - сказано в заявлении полиции графства.

О личностях арестованных ничего не сообщается. Расследование продолжается, полиция создает условия, чтобы нивелировать угрозу новых "вторжений беспилотников", сказано в заявлении.

Полиция также просит немедленно связаться с ней тех, у кого есть какая-либо информация об атаке беспилотников.

Аэропорт Гатвик прекратил работу в 21:03 по местному времени в среду, затем на короткий промежуток времени аэропорт открылся, а в 03:45 по лондонскому времени вновь приостановил работу. В результате рейсы, направлявшиеся в Гатвик, были перенаправлены в другие аэропорты. Многие пассажиры, чьи рейсы должны были вылететь из аэропорта, провели несколько часов в самолетах, но так и не смогли покинуть аэропорт. Позднее аэропорт возобновил работу. В целом со среды беспилотники возле аэропорта замечали более 50 раз.

Сбой в работе аэропорта затронул планы более 120 тыс. пассажиров.