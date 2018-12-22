События

07:17 22.12.2018

За минувшие сутки боевики 7 раз открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

1 мин читать
За минувшие сутки боевики 7 раз открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

За минувшие сутки боевики 7 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь среди военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"21 декабря российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 3 случая применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями… В результате боевых действий, ни один украинский военный не пострадал", – говорится в сводке на странице штаба ООС в Фейсбук в субботу утром.

В частности, боевики совершили прицельные обстрелы из минометов калибра 120-мм и 82-мм в районе населенного пункта Крымское и из минометов калибра 82-мм вблизи поселка Новотошковское на Луганском направлении.

Опорные пункты ООС были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новомихайловка - на Донецком направлении, а также вблизи населенных пунктов Чермалык, Лебединский, Гнутово на Мариупольском направлении.

По данным украинской разведки, 21 декабря четыре боевика было уничтожено и 3 получили ранения.

"В течение текущих суток враг открывал огонь по позициям украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе поселка Гнутово на Мариупольском направлении. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет", – подчеркнули в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Одесской области заблокирован канал контрабанды табачных изделий

В госдепе США заявили о планах выделить Украине $10 млн после керченского инцидента

Прокуратурой доказана виновность депутата Черкасского райсовета за недекларирование финансовых изменений

Во Львове экс-банкира приговорили к 9 годам лишения свободы за кражу денег клиентов

Украина возвращает с США картину, которая была похищена во время Второй мировой войны

Сенцов не собирается трудиться в российской колонии

Боевики в пятницу осуществили три обстрела позиций объединенных сил, без потерь

Более 800 человек, провокационно отправленных в "серую зону" между КПВВ на Донбассе, сверхурочно оформили украинские пограничники в четверг

За минувшие сутки боевики 8 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один военнослужащий получил ранение – штаб ООС

В ночь на 21 декабря закрывается движение трамваев маршрутов №№ 8, 29 – КГГА

ПОСЛЕДНЕЕ

Французские "желтые жилеты" готовятся к протестам

Экс-глава Приднестровья заочно приговорен к 16 годам колонии

Мексика не планирует подписывать с США соглашения по мигрантам

Порошенко предлагает создавать ветеранские организации воинских частей

Сотрудники ГФС провели обыски в офисах производителей алкоголя

В 78 ОТГ в воскресенье пройдут первые местные выборы – ЦИК

Корпорация "Богдан" передала армии еще 20 грузовиков "Богдан 6317" повышенной проходимости

Три прихода Винницкой епархии УПЦ (МП) перешли в новосозданную ПЦУ

Суд отпустил под залог полицейских, подозреваемых в избиениях и вымогательстве в метро Харькова

Министерство ветеранов должно заработать через 2-3 недели – Порошенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА