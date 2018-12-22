За минувшие сутки боевики 7 раз открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

За минувшие сутки боевики 7 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь среди военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"21 декабря российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 3 случая применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями… В результате боевых действий, ни один украинский военный не пострадал", – говорится в сводке на странице штаба ООС в Фейсбук в субботу утром.

В частности, боевики совершили прицельные обстрелы из минометов калибра 120-мм и 82-мм в районе населенного пункта Крымское и из минометов калибра 82-мм вблизи поселка Новотошковское на Луганском направлении.

Опорные пункты ООС были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новомихайловка - на Донецком направлении, а также вблизи населенных пунктов Чермалык, Лебединский, Гнутово на Мариупольском направлении.

По данным украинской разведки, 21 декабря четыре боевика было уничтожено и 3 получили ранения.

"В течение текущих суток враг открывал огонь по позициям украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе поселка Гнутово на Мариупольском направлении. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет", – подчеркнули в штабе ООС.