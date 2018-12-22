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06:24 22.12.2018

В Одесской области заблокирован канал контрабанды табачных изделий

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В Одесской области заблокирован канал контрабанды табачных изделий

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали в Одесской области контрабанду табачных изделий, сообщили в пресс-центре СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Одесской области контрабанду табачных изделий на территорию нашей страны", – говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу.

В информации отмечается, что группа местных жителей наладила незаконный ввоз сигарет. Промежуточный склад для временного хранения контрабанды был размещен в частном доме одного из населенных пунктов региона. Контрабандные табачные изделия злоумышленники завозили из соседней страны.

"Во время санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили на территории домохозяйства более 20 тыс. пачек сигарет иностранного производства без марок акцизного сбора. Стоимость изъятой "продукции" составляет более 0,5 млн грн", – отметили в спецслужбе.

В рамках открытого уголовного производства по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются первоочередные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправным действиям.

Также подчеркивается, что мероприятия по разоблачению незаконной деятельности проводились совместно с прокуратурой и таможенной службой.

Теги: #сигареты #украина #одесская_область #контрабанда
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