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05:20 22.12.2018

В госдепе США заявили о планах выделить Украине $10 млн после керченского инцидента

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В госдепе США заявили о планах выделить Украине $10 млн после керченского инцидента

США выделят военно-морским силам Украины дополнительно $10 млн в связи с инцидентом в районе Керченского пролива, сообщил официальный представитель госдепартамента Роберт Палладино.

По его словам, "в ответ на опасную эскалацию России и необоснованное нападение 25 ноября на три украинских военно-морских судна" возле Керченского пролива государственный департамент, при условии одобрения конгрессом, выделит дополнительно $10 млн для дальнейшего наращивания военно-морских возможностей Украины.

"Мы делаем это в знак солидарности с Литвой и Великобританией, которые также планируют увеличить помощь в области безопасности Украине", - сказал Р.Палладино.

Он призвал Россию вернуть Украине задержанные корабли и моряков, обеспечить свободное прохождение через Керченский пролив и Азовское море судов, следующих в украинские порты, уважать территориальную целостность Украины.

Теги: #сша #россия #украина #вмс
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