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02:23 22.12.2018

Прокуратурой доказана виновность депутата Черкасского райсовета за недекларирование его финансовых изменений

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Прокуратурой доказана виновность депутата Черкасского райсовета за недекларирование его финансовых изменений

К административной ответственности привлечен депутат Черкасского районного совета, который не задекларировал сведения о продаже и покупке автомобиля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.

"19 декабря 2018 депутат признан виновным в совершении административных правонарушений, связанных с коррупцией, на него наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 1,7 тыс. грн", – сказано в сообщении на сайте ведомства в пятницу.

Подчеркивается, что административное правонарушение связанно с коррупцией, по ч.2 ст.172-6 (нарушение требований финансового контроля) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В информации отмечается, что задержанный, продав автомобиль стоимостью более 235 тыс. грн, в установленном законом порядке не сообщил Национальное агентство по предупреждению коррупции о существенных изменениях в своем имущественном состоянии, обусловленные продажей автомобиля.

Кроме того, "депутат, приобретя в собственность автомобиль стоимостью 337 тыс. грн, повторно не сообщил Национальное агентство по предупреждению коррупции о существенных изменениях в своем имущественном состоянии, обусловленные покупкой автомобиля".

Подчеркивается, что в настоящее время решение не вступило в законную силу.

Теги: #черкасская_область #коррупция #депутат #украина
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Интерфакс-Украина
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