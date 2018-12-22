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01:35 22.12.2018

Экс-глава Приднестровья заочно приговорен к 16 годам колонии

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Верховный суд непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) заочно приговорил бывшего президента ПМР Евгения Шевчука к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщил в пятницу государственный телеканал ПМР.

Кроме того, бывшему главе непризнанной республики назначен штраф в 600 млн приднестровских рублей (примерно $36,7 млн).

Согласно приговору, Е.Шевчук лишен государственных наград, он не сможет занимать государственные должности в течение пяти лет после освобождения.

Бывшему президенту Приднестровья, проживающему за его пределами, вменялись в вину два эпизода взяточничества и три эпизода превышения должностных полномочий.

Теги: #экс_глава #молдова #приднестровье #приговор
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