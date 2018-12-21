Украина возвращает с США картину, которая была похищена во время Второй мировой войны

В Украину из Соединенных штатов Америки вернется вывезенное во время Второй мировой войны из Днепропетровского художественного музея полотно художника Михаила Панина, сообщили в посольстве Украины в США.

"Посольство Украины в США вместе со Службой внешней разведки Украины в сотрудничестве с ФБР проводят процедуру возврата картины художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной", которая во время Второй мировой войны была потеряна из Днепропетровского художественного музея и впоследствии оказалась в США", – говорится в сообщении на странице посольства в Фейсбук в пятницу вечером.

Дипломаты подчеркнули, что "это первый результативный случай сотрудничества на официальном государственном уровне Украины и США в возвращении памятников культурного наследия, незаконно вывезенных за границу".

"Сейчас идет финальный этап рассмотрения судом иска, по результатам которого картина должна быть официально возвращена Соединенными Штатами в Украину. Для подтверждения происхождения картины именно из Днепропетровского музея посольство передало в суд необходимые доказательства и ожидает передачи полотна", – сказано в сообщении.

Вместе с тем посол Валерий Чалый получил письмо от американцев, у которых картина находилась последних тридцати лет, и которые не знали о том, что она была украдена. Они приветствуют восстановление справедливости и выразили уверенность, что это художественное наследие вернется к своим правомочным владельцам – народу Украины.

Со своей стороны посол Украины в США поблагодарил американцев за "ответственную позицию в духе стратегического партнерства двух государств и дружбы их народов".