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22:43 21.12.2018

Мексика не планирует подписывать с США соглашения по мигрантам

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Мексика не планирует подписывать с США соглашения по мигрантам

Мексика не подписывала каких-либо соглашений с США по мигрантам из третьих стран, сообщил журналистам глава мексиканского МИД Марсело Эбрард.

"Мы не подписали соглашения, и не будем делать этого. Мы не примем такого соглашения, мы говорили им (американцам) об этом много раз", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.

Заявление М.Эбрарда прозвучало после того, как накануне министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен заявила, что американская администрация будет отправлять мигрантов, перебравшихся в США через южную границу, обратно в Мексику.

Теги: #сша #мигранты #ситуация #мексика
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