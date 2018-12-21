Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов не собирается трудиться в российской колонии, сообщил его адвокат Дмитрий Динзе.

"Он не собирается трудиться и не желает быть к никакому производству. Может он и может привлекаться к труду, но это понятие относительное: легкий, тяжелый. Может это труд в библиотеке", – цитирует в пятницу издание Крым реалии адвоката О.Сенцова.

Также Д.Динзе сказал, что не может "ни подтвердить, ни опровергнуть" информацию о выписке О.Сенцова из медицинской части исправительной колонии в Лабытнанги.

"Сейчас я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Я буду у него только в середине января и узнаю об этом уже непосредственно на месте", – заявил Д.Динзе.

Как сообщалось, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества. О.Сенцов вину не признал, все обвинения отрицает.

14 мая 2018 года О.Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, "удерживаемых в РФ". Во время голодовки медицинский персонал колонии поддерживал его жизнь питательными смесями.

О.Сенцов заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы начала принудительного кормления. При этом режиссер считает, что цель голодовки не достигнута.

26 ноября адвокат Дмитрий Динзе сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что у О.Сенцова в результате голодовки обнаружено "органическое поражение" сердца, печени и почек.

"Здоровье оставляет желать лучшего, по крайней мере, те органические изменения, которые у него были, возможно, пройдут. Пока 100% прогнозы дать никто не может по поводу его здоровья. Лечение продолжается, и когда закончится, не известно", – заявил Д.Динзе.

Со своей стороны правозащитница Татьяна Щур сообщила, что О.Сенцову три недели не выдают посылку с теплыми вещами и продуктами питания, извещение о которой пришло в колонию в Лабытнанги в конце ноября.

В ноябре уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сакс сообщал, что состояние здоровья О.Сенцова удовлетворительное, но пока не позволяет выписать его из медчасти исправительной колонии.