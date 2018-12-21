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18:49 21.12.2018

Сотрудники ГФС провели обыски в офисах производителей алкоголя

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Сотрудники ГФС провели обыски в офисах производителей алкоголя

Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) Украины провели обыски в офисах производителей алкоголя по делу трехлетней давности о незаконном производстве алкогольной и другой подакцизной продукции, сообщил народный депутат Сергей Лещенко.

"По моей информации, сегодня по всей стране в десятки офисов производителей алкоголя вошли сотрудники налоговой с намерением наложить арест на всю продукцию. Это коснулось всех, в том числе – легальных производителей водки… Следственные действия проходят в рамках уголовного дела трехлетней давности. Видеофиксация на обысках не проводится. "Наезд" совершен как раз в тот день, когда парламент разошелся на три недели без заседаний", - написал С.Лещенко в Facebook.

Согласно документу, опубликованному депутатом, следственный судья Приморского районного суда Одессы Виталий Куцаров 12 декабря разрешил следственному управлению финансовых расследований Офиса крупных плательщиков налога ГФС проводить обыски на предприятиях, которые якобы имеют возможность незаконно производить ликеро-водочную продукцию. Обыски связаны с расследованием незаконного массового производства алкоголя, зарегистрированным в октябре-2015.

По данным ГФС, обнародованным в постановлении суда, около 60% украинского ликеро-водочного рынка находится в "теневом" обороте. В Украине работает 26 ликеро-водочных заводов, на девять из них приходится 85% рынка.

В перечень предприятий, на которых суд разрешил обыск, в частности, вошли Луцкое МПД ГП "Укрспирт", "Атлантис", "Стронгдринк", "Абсолютный стандарт", Львовский, Житомирский, Одесский, Полтавский, Черниговский ликеро-водочные заводы, "Алкогольно-безалкогольный комбинат "Днепр", "Буассон Элит "Бельведер Групп", "Золотоноский Златогор" и другие.

Агентству "Интерфакс-Украина" не удалось дозвониться до большинства компаний по номерам, указанным на их сайтах. В "АБК "Днепр" комментировать ситуацию отказались.

Теги: #обыски #алкоголь #проверки #гфс
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