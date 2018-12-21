Боевики в пятницу осуществили три обстрела позиций объединенных сил, без потерь

Незаконные вооруженные формирования с полуночи и по состоянию на 18.00 пятницы три раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"На протяжении текущих суток, по состоянию на 18.00 российские оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. (…) Потерь среди военнослужащих объединенных сил за сутки нет", - говорится в сводке пресс-центра на странице в Фейсбуке.

Противник совершил обстрелы позиций объединенных сил из минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении.

Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе н.п. Чермалык, Лебединское на Мариупольском направлении.

"Обороняющиеся подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. (…) Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - подчеркнули в пресс-центре.