События

18:13 21.12.2018

В 78 ОТГ в воскресенье пройдут первые местные выборы – ЦИК

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В 78 ОТГ в воскресенье пройдут первые местные выборы – ЦИК

Первые местные выборы состоятся в воскресенье, 23 декабря, в 78 объединенных территориальных громадах (9 городских, 16 поселковых, 53 сельских) в 13 областях Украины, сообщается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии.

В состав этих 78 ОТГ вошли 345 местных советов (городских - 9, поселковых - 19, сельских - 317). По предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие около 453 тысяч избирателей.

Для проведения этих выборов территориальные избирательные комиссии создали одну тысячу 692 территориальных, одномандатных избирательных округа. Голосование, которое начнется в 8:00 и продлится до 20:00, пройдет на 622 избирательных участках.

В ЦИК напомнили, что предвыборная агитация заканчивается в 24.00 последней пятницы перед днем голосования, то есть в ночь на 22 декабря. Ведение предвыборной агитации по истечении этого срока запрещается.

Результаты выборов депутатов в одномандатных избирательных округах, а также выборов сельского, поселкового, городского головы должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня голосования, то есть до 28 декабря 2018 года включительно. Результаты выборов депутатов в многомандатном избирательном округе должны быть установлены не позднее чем на десятый день со дня голосования, то есть до 2 января 2019 включительно.

В указанных выборах участвуют местные организации 46 политических партий.

Комиссия предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей на указанных первых местных выборах 18 общественным организациям.

Общая сумма, предусмотренная утвержденным ЦИК распределением субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на подготовку и проведение этих выборов, составляет 20 млн 77 тыс. 500 гривень.

В течение трех предыдущих лет с 25 октября 2015 года по 29 апреля 2018 года в Украине прошло уже 707 первых местных выборов в ОТГ.

Теги: #отг #цик
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