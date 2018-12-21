События

17:59 21.12.2018

Корпорация "Богдан" передала армии еще 20 грузовиков "Богдан 6317" повышенной проходимости

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Корпорация "Богдан" передала армии еще 20 грузовиков "Богдан 6317" повышенной проходимости

Корпорация "Богдан" обеспечила поставку Вооруженным силам Украины очередной партии изготовленных в рамках гособоронзаказа (ГОЗ) многоцелевых грузовиков повышенной проходимости "Богдан 6317" грузоподъемностью 11 тонн.

Согласно сообщению на сайте корпорации, еще 20 грузовиков "Богдан 6317" поставлены ВСУ в составе крупной партии военной техники госконцерна "Укроборонпром", переданной армии с участием президента Петра Порошенко на военном аэродроме "Озерное" (Житомирская обл.) в пятницу.

Помимо грузовиков "Богдан 6317", в состав переданной ВСУ военной техники вошли: боевые машины пехоты БМП-1, РСЗО БМ-21 "Град", артиллерийские системы 2С1 "Гвоздика", бронированные разведывательные машины БРДМ-2 Л1 и "Варта", ЗРК С-300 ПТ, самолеты Ил-76 МТ, Су-25 МК, МиГ-29, вертолеты Ми-8МТ, Ми-8МТП, БПЛА "Лелека-100", PD-1, "Фурия", машины БРЭМ, автомобили повышенной проходимости "Богдан 6317", КРАЗ, автобусы для перевозки личного состава и системы АСУ.

Как сообщалось, новый "Богдан 6317" призван поэтапно заменить в ВСУ советские "Урал-375", "Урал-4320", "ЗИЛ-131", а также военные модификации КАМАЗа, серийное производство которых осталось на территории страны-агрессора.

Предыдущая поставка ВСУ партии "Богдан 6317" была обеспечена в августе. Размер партии не озвучивался.

Согласно ранее озвученным корпорацией данным, утвержденные военным ведомством планы поставок украинским производителем в 2018 году многоцелевой тяжелой автотехники оцениваются более чем в 200 ед.

Созданная в 2005 году корпорация "Богдан" имеет сборочные автомобильные заводы в Черкассах и Луцке, мощности которых позволяют производить ежегодно до 150 тыс. легковых  автомобилей, до 9 тыс. автобусов и троллейбусов, а также около 15 тыс. грузовых и специальных автомобилей. В новых условиях корпорация "Богдан" активно продвигает на рынок специальную, включая санитарную, автотехнику для военных заказчиков.

Теги: #всу #богдан
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