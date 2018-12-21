Три прихода Винницкой епархии УПЦ (МП) перешли в новосозданную ПЦУ
Три прихода из Винницкой епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата) присоединились к Православной церкви Украины (ПЦУ).
Как сообщила в пятницу пресс-служба Винницкой епархии ПЦУ, речь идет о приходе храма святой великомученицы Параскевы в с.Тютьки, о приходах в с.Ровец и с.Коло-Михайловка (все три – Винницкий район).
В сообщении указано, что община прихода храма святой великомученицы Параскевы сделала свой выбор еще до проведения Объединительного собора, а после решения о создании ПЦУ подтвердила свой выбор.
Как известно, митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий) участвовал в Объединительном соборе. Впоследствии синод УПЦ (МП) освободил его от руководства епархией и запретил в священнослужении.