Три прихода Винницкой епархии УПЦ (МП) перешли в новосозданную ПЦУ

Три прихода из Винницкой епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата) присоединились к Православной церкви Украины (ПЦУ).

Как сообщила в пятницу пресс-служба Винницкой епархии ПЦУ, речь идет о приходе храма святой великомученицы Параскевы в с.Тютьки, о приходах в с.Ровец и с.Коло-Михайловка (все три – Винницкий район).

В сообщении указано, что община прихода храма святой великомученицы Параскевы сделала свой выбор еще до проведения Объединительного собора, а после решения о создании ПЦУ подтвердила свой выбор.

Как известно, митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий) участвовал в Объединительном соборе. Впоследствии синод УПЦ (МП) освободил его от руководства епархией и запретил в священнослужении.